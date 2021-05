Koeman si-a facut bagajele! Barcelona l-a anuntat ca negociaza cu alt antrenor

Ronald Koeman pleaca de pe Camp Nou. Joan Laporta, presedintele lui Barcelona, l-a anuntat ca va fi inlocuit in aceasta vara.

Koeman a participat, astazi, la o intalnire cu oficialii lui Barcelona, unde a fost rugat sa mai astepte 15 zile, pana la primirea unei noi oferte, deoarece clubul se afla in negocieri cu alti antrenori, informeaza sport.es, care citeaza TV3.

In cazul in care Barcelona nu ii va gasi un inlocuitor in urmatoarele 15 zile, Koeman va continua alaturi de Barcelona si in sezonul viitor, mai scriu spaniolii.

Zilele acestea s-au vehiculat mai multe nume de cluburi la care olandezul ar putea ajunge, insa lucrurile se vor lamuri abia in perioada urmatoare. Acum, Koeman va pleca in vacanta.