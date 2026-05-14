Robert Lewandowski, ofertă incredibilă: 90.000.000 de euro

Barcelona a câștigat matematic titlul cu numărul 29 în Spania, după ce s-a impus cu 2-0 în El Clasico.

Catalanii se gândesc acum la mutările din această vară, iar plecarea lui Robert Lewandowski pare tot mai clară.

Robert Lewandowski, salariu de 90.000.000 de euro

Atacantul polonez de 37 de ani se află în ultimele luni de contract cu Barcelona, iar gruparea catalană nu i-a făcut încă o ofertă oficială de prelungire.

Lewandowski are mai multe propuneri pe masă, inclusiv de la cluburi importante din Europa, dar una dintre cele mai interesante vine din Arabia Saudită.

Conform publicației poloneze Przeglad Sportowy, Al Hilal i-a înaintat o ofertă incredibilă lui Robert Lewandowski. Polonezul ar putea câștiga 90 de milioane de euro pe sezon.