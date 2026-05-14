Robert Lewandowski, ofertă incredibilă: 90.000.000 de euro

Robert Lewandowski, ofertă incredibilă: 90.000.000 de euro Fotbal extern Robert Lewandowski
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Robert Lewandowski este pe picior de plecare de la Barcelona. 

TAGS:
Robert LewandowskiBarcelonaAl HilalArabia Saudita
Din articol

Barcelona a câștigat matematic titlul cu numărul 29 în Spania, după ce s-a impus cu 2-0 în El Clasico.

Catalanii se gândesc acum la mutările din această vară, iar plecarea lui Robert Lewandowski pare tot mai clară.

Robert Lewandowski, salariu de 90.000.000 de euro

Atacantul polonez de 37 de ani se află în ultimele luni de contract cu Barcelona, iar gruparea catalană nu i-a făcut încă o ofertă oficială de prelungire.

Lewandowski are mai multe propuneri pe masă, inclusiv de la cluburi importante din Europa, dar una dintre cele mai interesante vine din Arabia Saudită.

Conform publicației poloneze Przeglad Sportowy, Al Hilal i-a înaintat o ofertă incredibilă lui Robert Lewandowski. Polonezul ar putea câștiga 90 de milioane de euro pe sezon.

Lewandowski își va decide următoarea echipă și în funcție de proiectul sportiv, pentru că fotbalistul de 37 de ani își dorește să evolueze în continuare pentru echipa națională a Poloniei.

Atacantul polonez a marcat 18 goluri și a oferit patru pase decisive în 43 de meciuri jucate în acest sezon pentru Barcelona.

Robert Lewandowski este cotat la 8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
ARTICOLE PE SUBIECT
Destinație-surpriză pentru Robert Lewandowski din vară
Destinație-surpriză pentru Robert Lewandowski din vară
Robert Lewandowski, OUT de la Barcelona: echipa la care va juca din vară
Robert Lewandowski, OUT de la Barcelona: echipa la care va juca din vară
Fabulos! Fotbalistul de la Barcelona l-a sfătuit pe Robert Lewandowski să se retragă
Fabulos! Fotbalistul de la Barcelona l-a sfătuit pe Robert Lewandowski să se retragă
ULTIMELE STIRI
Marcus Thuram spune ce a adus Cristi Chivu la Inter: "Asta ne-a ajutat să câștigăm"
Marcus Thuram spune ce a adus Cristi Chivu la Inter: "Asta ne-a ajutat să câștigăm"
Baiaram și soția sa, bruscați de forțele de ordine în finala Cupei! Reacția Jandarmeriei
Baiaram și soția sa, bruscați de forțele de ordine în finala Cupei! Reacția Jandarmeriei
Fotbaliștii lui Inter au făcut-o din nou! „Made in Romania”, imn în vestiarul echipei lui Cristi Chivu
Fotbaliștii lui Inter au făcut-o din nou! „Made in Romania”, imn în vestiarul echipei lui Cristi Chivu
Marius Șumudică a ironizat un jucător de la FCSB și l-a ”înțepat” pe Mihai Stoica: ”Cine a făcut transferurile astea?”
Marius Șumudică a ironizat un jucător de la FCSB și l-a ”înțepat” pe Mihai Stoica: ”Cine a făcut transferurile astea?”
Bergodi a început să râdă după finala Cupei: "Un sezon ratat? Ce glumă!"
Bergodi a început să râdă după finala Cupei: "Un sezon ratat? Ce glumă!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Legendarul Fabio Capello, interviu-eveniment pentru PRO TV și Sport.ro: „Cristi Chivu poate intra în istoria lui Inter Milano”

Legendarul Fabio Capello, interviu-eveniment pentru PRO TV și Sport.ro: „Cristi Chivu poate intra în istoria lui Inter Milano”



Recomandarile redactiei
Marcus Thuram spune ce a adus Cristi Chivu la Inter: "Asta ne-a ajutat să câștigăm"
Marcus Thuram spune ce a adus Cristi Chivu la Inter: "Asta ne-a ajutat să câștigăm"
Baiaram și soția sa, bruscați de forțele de ordine în finala Cupei! Reacția Jandarmeriei
Baiaram și soția sa, bruscați de forțele de ordine în finala Cupei! Reacția Jandarmeriei
Fotbaliștii lui Inter au făcut-o din nou! „Made in Romania”, imn în vestiarul echipei lui Cristi Chivu
Fotbaliștii lui Inter au făcut-o din nou! „Made in Romania”, imn în vestiarul echipei lui Cristi Chivu
Bergodi a început să râdă după finala Cupei: "Un sezon ratat? Ce glumă!"
Bergodi a început să râdă după finala Cupei: "Un sezon ratat? Ce glumă!"
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Alte subiecte de interes
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO!
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO! 
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!