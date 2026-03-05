Chelsea a obţinut o victorie categorică miercuri seara pe terenul formaţiei Aston Villa (locul 4), scor 4-1, în etapa cu numărul 29 din Premier League.

Joao Pedro, hat-trick și pasă de gol pentru Chelsea

Victoria londonezilor a venit graţie unui hat-trick al atacantului brazilian Joao Pedro (35, 45+6 și 64), completat de golul lui Cole Palmer (55), din pasa aceluiași Joao Pedro.

Atacantul brazilian de 24 de ani s-a apropiat de perfecțiune: Sofascore i-a dat nota 9.7 și l-a desemnat, evident, omul meciului.

Reușita gazdelor de pe ”Villa Park” i-a aparținut lui Douglas Luiz (12).