VIDEO EXCLUSIV Atacant de nota 10! Cine a strălucit în Aston Villa - Chelsea 1-4: hat-trick și pasă de gol

Atacant de nota 10! Cine a strălucit în Aston Villa - Chelsea 1-4: hat-trick și pasă de gol Premier League
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Joao PedroChelseaCole PalmerAston VillaDouglas Luiz
Chelsea a obţinut o victorie categorică miercuri seara pe terenul formaţiei Aston Villa (locul 4), scor 4-1, în etapa cu numărul 29 din Premier League.

Joao Pedro, hat-trick și pasă de gol pentru Chelsea

Victoria londonezilor a venit graţie unui hat-trick al atacantului brazilian Joao Pedro (35, 45+6 și 64), completat de golul lui Cole Palmer (55), din pasa aceluiași Joao Pedro.

Atacantul brazilian de 24 de ani s-a apropiat de perfecțiune: Sofascore i-a dat nota 9.7 și l-a desemnat, evident, omul meciului.

Reușita gazdelor de pe ”Villa Park” i-a aparținut lui Douglas Luiz (12).

Succesul la scor le-a permis londonezilor să urce pe locul al cincilea în clasament, la golaveraj, peste Liverpool (ambele au câte 48 de puncte).

Clasamentul din Premier League

