Finalul lunii februarie marchează intrarea echipelor în perioada decisivă a sezonului, când fiecare rezultat contează.

Barcelona este în continuare în cursă pentru toate trofeele posibile, iar una dintre cheile pentru a avea un sezon cât mai bun este să aibă cât mai puțini accidentați în următoarele trei luni.

Barcelona a făcut anunțul! Gavi a revenit: „Ce bucurie!”

Catalanii au anunțat revenirea lui Gavi după ce a stat cinci luni în afara gazonului. Mijlocașul Barcelonei s-a accidentat la genunchi la finalul lunii septembrie și s-a operat.

El a făcut parte din antrenamentul cu grupul efectuat de Hansi Flick, iar colegii l-au primit cum se cuvine.

„Ce bucurie să-l vezi pe Gavi alături de grup! Fericire într-o singură imagine.”, a apărut în postarea Barcelonei.