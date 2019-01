"Deja am primit critici din partea lui!" Dezvaluirea facuta de Leo Messi! Cine ii da sfaturi dupa infrangeri

Leo Messi a dezvaluit ca pasiunea fiului sau pentru fotbal l-a schimbat.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Considerat de multi cel mai bun jucator din istorie, Leo Messi nu este imun la critici. Starul Barcelonei a dezvaluit ca una dintre persoanele care il critica cel mai des este fiul sau de 6 ani, Thiago. Messi mai are doi baieti, Mateo (3 ani) si Ciro (1 an).

"Intelege fotbalul mai bine decat ceilalti pentru ca este cel mai mare si vorbeste despre orice legat de fotbal. Deja am primit critici din partea lui! Barcelona, La Liga, Champions League... urmareste tot. Ii place, pune intrebari si imi da sfaturi cand unele lucruri nu functioneaza" le-a povestit Messi celor de la World Soccer.

Messi a mai dezvaluit ca inainte nu ii placea sa discute despre meciurile pierdute, insa interesul lui Thiago l-a incurajat sa analizeze acele partide: "Nu mai este asa. Este mereu dificil sa treci peste infrangeri si prestatii slabe. Dar Thiago ma forteaza sa vorbesc despre ce s-a intamplat si sa explic de ce n-am castigat. Acum vorbim mai mult" a mai spus Messi.

Leo Messi va reveni in echipa Barcelonei pentru returul sferturilor contra celor de la Sevilla din Copa del Rey. In tur, Sevilla a castigat pe propriul teren cu 2-0 in fata castigatoarei ultimelor 4 editii ale competitiei.