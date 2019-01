Messi, decizie FINALA in privinta echipei nationalei! Ce anunt a facut in Argentina

Leo Messi n-a mai jucat pentru nationala de la Cupa Mondiala din Rusia.

Dezamagit de eliminarea din optimi cu Franta la Cupa Mondiala, Leo Messi n-a mai jucat in tricoul Argentinei in finalul anului 2018. Vedeta Barcelonei a decis insa sa revina la nationala si se va afla in lotul pentru partida cu Venezuela, care se va desfaura la ...Madrid. Apoi, urmeaza un meci cu Maroc, la Rabat pentru echipa Argentinei. Sunt meciuri amicale de pregatire pentru Copa America, turneu programat in iunie, in Brazilia.

Chiar si selectionerul brazilienilor, Tite, spera ca Messi sa fie in lotul Argentinei. "Vreau sa fie aici cu noi, am avea o satisfactie si mai mare", a spus antrenorul brazilienilor.

Messi va gasi un selectioner nou la nationala. Lionel Scaloni a preluat conducerea dupa demiterea lui Sampaoli si a facut un anunt curajos: "Nu vreau sa se creada ca Messi este salvatorul nostru", a spus el.

Alaturi de Messi se intoarce la nationala si Angel di Maria de la PSG.