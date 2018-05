Barcelona se intareste in defensiva. Catalanii activeaza clauza de 30 de milioane de euro

Formatia de pe Camp Nou a pus ochii pe tanarul fundas al Sevilliei, Clement Lenglet si este dispusa sa ii achite clauza de reziliere.

Catalanii l-au transferat in aceasta iarna pe columbianul Yerry Mina, dar acesta nu a reusit sa se impuna, strangand doar 3 meciuri in 5 luni. Mai mult, acesta a gresit la doua goluri in meciul pierdut cu scorul de 5-4 impotriva lui Levante.

De asemenea Barcelona incerca sa ii prelungeasca contractul lui Umititi, care are oferta de la Manchester United pe un salariu mult mai mare decat cel actual. Barcelona il mai are in lot si pe fundasul Thomas Vermaelen, dar catalanii nu se pot baza pe acesta pentru ca este deseori accidentat.

Venirea lui Griezmann si compatriotii Dembele, Umititi si Digne pot ajuta la realizarea transferului, ajutandu-l pe Lenglet sa se integreze mult mai repede. Fundasul Sevilliei poate intra in planurile lui Didier Deschamps pentru Campionatul Mondial, mai ales ca dupa accidentarea lui Koscielny s-a eliberat un loc in defensiva.