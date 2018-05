Visul a tinut doar 24 de ore! Ieri a fost selectionat pentru Mondial, astazi a fost anuntat de TAS ca e suspendat pentru dopaj

Atacantul Paolo Guerrero, capitanul si golgheterul selectionatei Peru, a fost suspendat de TAS pe o perioada de 14 luni, pentru dopaj, urmand sa rateze astfel Cupa Mondiala.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

In urma recursurilor inaintate de jucator si de Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA), TAS a decis sa mareasca de la 6 la 14 luni suspendarea fotbalistului peruvian.

Tribunalul a admis ca Guerrero, component al echipei braziliene Flamengo Rio de Janeiro, "nu a incercat sa-si imbunatateasca performantele sportive utilizand substante interzise", insă considera ca jucatorul se face vinovat de "neglijenta".

Avocatii lui Guerrero au dat publicitatii un comunicat in care considera decizia TAS o "nedreptate" facuta fotbalistului, care este astfel "lipsit de cel mai mare vis al carierei sale", participarea la Cupa Mondiala.

In varsta de 34 ani, Paolo Guerrero a fost suspendat 12 luni in urma unui control pozitiv la benzoilecgonina, un metabolit al cocainei, dupa meciul cu Argentina, disputat in luna octombrie, in preliminariile CM 2018. Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) i-a redus ulterior suspendarea la sase luni, insa Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a solicitat Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne marirea sanctiunii, cerand o pedeapsa cuprinsa intre 1 si 2 ani.

Peru, care s-a calificat la Cupa Mondiala pentru prima oara din 1982, va avea ca adversare in Grupa C de la turneul final selectionatele Australiei, Danemarcei si Frantei.

Guerrero a marcat 32 de goluri in 86 de meciuri disputate pentru reprezentativa tarii sale, ajutand-o sa se claseze pe locul al treilea la editiile din 2011 si 2015 ale Copei America.