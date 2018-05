Anunt BOMBA in Premier League! Abramovic a decis inlocuitorul lui Antonio Conte! Pe cine vrea sa aduca Chelsea

Campioana in 2017, Chelsea a terminat pe 5 in sezonul incheiat weekendul trecut si nu va juca in viitorul sezon de UEFA Champions League.

Antonio Conte are sanse mici sa mai continue pe banca celor de la Chelsea. Dorit in iarna de Paris Saint-Germain, Conte a ramas si fara aceasta varianta in urma sezonul slab facut de fosta campioana a Angliei, PSG alegandu-l pe Thomas Tuchel. Nici varianta unor reveniri nu exista - Allegri a anuntat ca va ramane la Juventus iar nationala Italiei l-a anuntat oficial pe Roberto Mancini.

O varianta surpriza pentru banca celor de la Chelsea este Mauricio Pochettino! Managerul celor de la Tottenham este intr-un punct de cotitura la Spurs, terminand un nou sezon fara sa cucereasca un trofeu, cu toate ca echipa a reusit sa termine pe locul 3 in campionat. Presa engleza scrie ca Pochettino i-a cerut conducerii lui Tottenham peste 150 de milioane de euro pentru transferuri pentru a duce echipa la un nou nivel. Chelsea spera sa profite de o posibila ruptura intre Pochettino si Tottenham si sa-l ademeneasca pe antrenorul argentinian.

Nu doar Chelsea isi schimba antrenorul - tot Sky Sports anunta ca Sam Allardyce va pleca de la Everton si favorit la inlocuirea lui este Mauro Silva. De asemenea, David Moyes s-a certat cu conducerea lui West Ham si urmeaza sa paraseasca echipa.