VIDEO IN-CRE-DI-BIL | Portarul, eliminat la loviturile de departajare: echipa a fost scoasa din competitie! Gestul pe care l-a facut pe linia portii

Jimmy Corcoran, portarul nationalei irlandeze, a fost eliminat in timpul loviturilor de departajare cu Olanda. Tanarul goalkeeper irlandez avea deja un cartonas galben luat in timpul regulamentar de joc, iar arbitrul i l-a acordat pe cel de-al doilea pentru ca s-a miscat pe linia portii inainte de executie si l-a eliminat.

Corcoran reusise sa apere lovitura de la 11 metri. Dupa ce a fost eliminat, locul sau in poarta, a fost luat de capitanul echipei. olanda a marcat la repetarea executiei si s-a calificat in semifinale.

Ireland have been eliminated in bizarre, controversial fashion at the U17 Euros after goalkeeper Jimmy Corcoran was shown a second yellow card for moving off his line too early during the penalty shootout https://t.co/O48xsGehPh pic.twitter.com/yroYmS84ca