Germania a anuntat LOTUL pentru Campionatul Mondial! Surprize uriase ale lui Low: Neuer e pe lista, 4 absente importante

Campioana Mondiala din 2014 a anuntat lotul provizoriu pentru Mondial: din cei 27 jucatori de pe lista, 4 nu vor merge in Rusia.

Nationala Germaniei a avut cateva ore foarte importante - mai intai a fost anuntat ca selectionerul Joachim Low si-a prelungit contractul pana in 2022, pentru ca apoi sa fie anuntati cei 27 de jucatori de pe lista provizorie pentru turneul final care va incepe pe 14 iunie.

Desi nu a mai juca din septembrie din cauza unei accidentari, Manuel Neuer este pe lista alaturi de Leno, Ter Stegen si Trapp. Low a surprins insa cu 4 absente notabile: in primul rand lipseste Mario Goetze, autorul golului care i-a adus Germaniei titlul mondial in 2014 in finala cu Argentina!

De asemenea, Low nu a mai asteptat dupa Emre Can, cel care a lipsit in ultima luna de la Liverpool si este incert si pentru finala UEFA Champions League. Low nu l-a convocat nici pe Shkodran Mustafi de la Arsenal, si nici pe Sandro Wanger, transferat in iarna de Bayern, fiind ales surprizator Nils Petersen de la Freiburg, cel care a marcat 15 goluri in 32 de partide in acest sezon.