Barcelona se gândește deja la înlocuitorul lui Xavi! Cine este alesul catalanilor

Chiar dacă rezultatele, în campionat, Barcelona este implicată în lupta pentru titlu, se pare că rezultatele din Europa i-au făcut pe șefii catalani să se gândească deja la un nou antrenor, după un an cu Xavi (42 de ani).

Alesul Barcelonei este Mikel Arteta (40 de ani), antrenorul lui Arsenal. Catalanii sunt impresionați de muncă depusă de antrenorul spaniol pe gruparea londoneză și ar fi o variantă în cazul în care conducerea va decide despărțirea de Xavi, notează Sky Sports.

Mikel Arteta a fost crescut în ”La Masia” și a jucat pentur Barcelona. În 2016, și-a încheiat cariera după 5 ani la Arsenal și a fost, pentru trei ani, secundul lui Pep Guardiola la Manchester City.

În 2019, Arteta a fost numit ”principal” la Arsenal, unde a strâns 147 de meciuri, și unde mai are contract până în 2025.

