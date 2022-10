Barcelona, OUT din Champions League! Câți bani pierd catalanii după o nouă retrogradare în Europa League

Cu puțin timp înainte de startul jocului Barcelona - Bayern, catalanii au aflat că nu mai au nicio șansă la ocuparea poziției secunde. Inter a spulberat-o pe Viktoria Plzen și și-a asigurat biletele pentru optimi.

Barcelona, OUT din Champions League

Chiar dacă va câștiga ambele jocuri rămase, cu Bayern și Plzen, iar Inter va pierde ultimul meci, formația antrenată de Xavi Hernandez nu mai poate trece peste formația italiană, care are și avantajul meciurilor directe: 1-0 și 3-3.

Indiferent de rezultate, Barcelona va termina pe locul 3 și va evolua din nou în Europa League. În sezonul trecut, catalanii au fost în aceeași situație și au părăsit a doua competiție europeană în faza sferturilor de finală, când au fost eliminați de Eintracht Frankfurt, scor 3-4, la general.

FC Barcelona va evolua în 16-imile Europa League, unde urmează să întâlnească o ocupantă a locului secund într-una dintre grupele acestei competiții.

