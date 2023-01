Barcelona negociază un transfer spectaculos! Clubul a discutat deja cu reprezentanții jucătorului

Benjamin Pavard (26 de ani), de la Bayern Munchen, este ținta grupării catalane. În vară, fostul campion mondial din 2018 va intra în ultimul an de contract cu actuala sa echipă, iar catalanii vor să profite de situația acestuia.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, care citează presa germană, Pavard ar fi dispus să accepte un transfer la Barcelona, dacă oferta va fi pe placul său. Între club și reprezentanții jucătorului ar fi avut deja loc o rundă de discuții.

Pavard joacă la Bayern Munchen din 2019, an în care a fost transferat de la Stuttgart pentru 35 de milioane de euro. Fundașul a făcut junioratul în Franța, la Lille, de unde a plecat în 2016 pentru cinci milioane de euro.

Barcelona are now showing concrete interest in Benjamin Pavard for summer transfer window. He’s considered one of the potential targets, depending on the conditions. ???????? #FCB

Pavard’s contract expires in 2024 and contacts with Barça already took place, as German press reported. pic.twitter.com/pCbP0oS7Ym