Ajuns pe final de contract, Kennedy Boateng (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo, a fost chemat de conducere pentru a negocia prelungire. Șefii clubului i-au făcut o ofertă bună, dar care nu l-a convins pe fundașul togolez.

Din câte se pare, Boateng nu ar vrea să-și prelungească înțelegerea cu Dinamo, anunță oficialul dinamovist.

Titularul lui Zeljko Kopic ar avea oferte din străinătate și ar putea pleca încă din această iarnă, dar Dinamo nu vrea să renunțe la el, așa că Boateng se va despărți de echipa sa abia în vară.

Andrei Nicolescu: ”Boateng nu vrea să-și prelungească”

„E clar că Boateng nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile. Are și o discuție să plece de acum, dar clubul nu cred că va acționa în sensul ăsta. Situația e complexă. El a semnat când eram în insolvență, aveam niște limite.

Din contractul cu Boateng, clubul a scos maximum. A avut un jucător pe care s-a putut baza, la un preț corect pentru campionatul românesc. Oferta e din afară, de la un club care își permite să plătească”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.

Kennedy Boateng este titular incontestabil în centrul defensivei dinamoviste. În acest sezon a bifat 26 de apariții și patru goluri pentru ”câini” în campionat și Cupa României.

Dinamo, pe locul trei în Superligă

Dinamo este pe locul trei în campionatul nostru, cu 48 de puncte, la un singur punct distanță de următoarele două clasate, Universitatea Craiova și Rapid.

Cu oltenii, Dinamo va avea meciul direct luni, iar în cazul unui succes poate trece pe primul loc în Superligă, după 26 de etape.