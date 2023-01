Ultimul meci dintre Atletico Madrid și Barcelona s-a încheiat cu victoria formației de pe Camp Nou, chiar pe stadionul respectiv, pe 6 ianuarie 2022 (4-2).

„Cholo” Simeone, mesaj războinic înainte de derby-ul cu FC Barcelona. Ce a subliniat antrenorul lui Atletico Madrid

Înainte de derby, Diego Simeone a evidențiat faptul că și-a învățat elevii să joace fiecare meci ca pe o finală. În clasament, Atletico Madrid se află pe patru, la două puncte distanță de locul trei, ocupat de Real Sociedad.

„Cum am tot făcut în ultimii 11 ani, noi jucăm meciurile noastre ca pe niște finale. Vom vedea ce am făcut (n.r vs Barcelona) în meciul cu Almeria (n.r. următorul după partida cu catalanii). Nu mai sunt altele importante de jucat. Barcelona o duce bine, sunt echipa care au dus cei mai mulți jucători la Cupa Mondială, cu un antrenor care are idei clare”, a spus Diego Simeone, potrivit Tuttomercatoweb.

Atletico Madrid, în această stagiune

După 15 etape, formația de pe Metropolitano se află pe locul patru cu 27 de puncte din 45 posibile. În acest sens, Atletico Madrid a înregistrat opt victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Înainte de pauza internațională, madrilenii nu mai câștigaseră în La Liga de trei etape. Ultima victorie fusese pe 23 octombrie, 2-1 împotriva lui Betis. După restart, Atletico s-a impus cu 2-0 în fața lui Elche.