Ce se petrece cu fotbalistul lui Chivu de 20.000.000€, împrumutat în Ligue 1: ”Se va întoarce dacă se întâmplă asta”



Antrenorul l-a avut în grădină pe Benjamin Pavard în momentul în care s-a înțeles cu gruparea ”nerazzurrilor” imediat după sfârșitul stagiunii precedente.



Pavard a bifat un meci la Campionatul Mondial al cluburilor din iunie și a jucat și în startul noului sezon, până când fundașul francez a fost trimis sub formă de împrumut la Olympique Marseille în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO.



La Marseille, Pavard și-a trecut în cont 16 apariții, a reușit să marcheze o dată și, pe deasupra, a oferit și două pase decisive, în cele aproape 1.300 de minute înregistrate la clubul din primul eșalon al Franței



Francezii au plătit 2,5 milioane de euro pentru împrumutul lui Pavard și au și o opțiune de cumpărare la finalul stagiunii. Italienii scriu însă că dacă fundașul continuă bunele evoluții, sunt mari șanse să revină în vară la Inter și să continue sub comanda lui Chivu.



”Scenariile transferului depind mult de ce se va întâmpla în cest sezon. Cert e că dacă fundașul va continua așa, o să revină la Inter cu excepția cazului în care se întâmplă ceva dramatic în evoluțiile sale”, a scris TuttoMercatoWeb.



Cifrele lui Pavard



Benjamin Pavard este cotat de site-urile de specialitate la 20 de milioane de euro.

