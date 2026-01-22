Catalanii s-au impus pe terenului lui Slavia Praga, scor 4-2, într-un meci din runda a șaptea de Champions League.

Barcelona a înscris prin Fermin Lopez de două ori (34', 42'), Dani Olmo (63') și Robert Lewandowski (71'), în timp ce cehii au marcat prin Kusej (16) și Lewandowski (44'), care și-a itrodus mingea în proprie poartă.



Pedri s-a accidentat și este OUT



Cu toate că a obținut o victorie vitală în Champions League, Barcelona a primit o veste proastă în urma partidei care s-a jucat la Praga. Pedri s-a accidentat și se pare că este vorba de o problemă serioasă.

În repriza a doua a meciului, Pedri a acuzat probleme musculare în zona bicepsului femural, iar Hansi Flick nu a riscat și l-a scos din teren.

Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că în urma unor scanări detaliate, medicii Barcelonei au constat că est este vorba despre o întindere în zona respectivă, iar mijlocașul spaniol va fi indisponibil pentru mai multe săptămâni.

Cel mai probabil, Pedri va sta în afara trenului între patru și opt săptămâni în funcție de cum va decurge recuperare.

