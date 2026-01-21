În vară, atacantul englez va intra în ultimul an de contract cu Bayern Munchen, motiv pentru care a devenit o țintă atractivă pentru Barcelona. Se pare că bavarezii iau atitudine și sunt gata să-l ”blindeze” pe Kane.



Harry Kane e gata să semneze un nou contract cu Bayern



Bayern i-a pus pe masă un nou contract atacantului, iar acesta este gata să semneze, scrie jurnalistul Nicolo Schira, citat de Transfer News Live. Ar mai fi un singur pas până când cele două părți vor ajunge la un acord în privința unei nou înțelegeri.



Potrivit ultimelor informații, Bayern este gata să-i ofere un contract valabil pentru încă doi ani, adică până în 2029.

Transferat în urmă cu doi ani de la Tottenham, Harry Kane este, în continuare, cel mai scump transfer din istoria clubului de pe Allianz Arena. Pentru a-l semna, bavarezii au plătit atunci nu mai puțin de 95 de milioane de euro.

