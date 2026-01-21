NEWS ALERT Dorit de Barcelona, Harry Kane semnează!

Harry Kane (32 de ani) rupe plasele în Germania pentru Bayern Munchen și este ”vânat” și de alți granzi, care vor să profite de situația sa contractuală.

În vară, atacantul englez va intra în ultimul an de contract cu Bayern Munchen, motiv pentru care a devenit o țintă atractivă pentru Barcelona. Se pare că bavarezii iau atitudine și sunt gata să-l ”blindeze” pe Kane.

Harry Kane e gata să semneze un nou contract cu Bayern

Bayern i-a pus pe masă un nou contract atacantului, iar acesta este gata să semneze, scrie jurnalistul Nicolo Schira, citat de Transfer News Live. Ar mai fi un singur pas până când cele două părți vor ajunge la un acord în privința unei nou înțelegeri.

Potrivit ultimelor informații, Bayern este gata să-i ofere un contract valabil pentru încă doi ani, adică până în 2029.

Transferat în urmă cu doi ani de la Tottenham, Harry Kane este, în continuare, cel mai scump transfer din istoria clubului de pe Allianz Arena. Pentru a-l semna, bavarezii au plătit atunci nu mai puțin de 95 de milioane de euro.

Bayern Munchen defilează în Bundesliga

Bayern Munchen defilează în Bundesliga. Are 50 de puncte după 18 partide, dar și un golaveraj net superior față de competitoare. Are 71 de goluri marcate, în condițiile în care următoarea la acest capitol are ”doar” 38.

Dintre acestea, 21 sunt marcate de Harry Kane, care este detașat lider în clasamentul golgheterilor din campionat. Următorii sunt colegul Michael Olise și Deniz Undav, de la Stuttgart, cu câte zece goluri.

În total, Kane are 32 de goluri în 28 de partide disputate pentru Bayern în toate competițiile, la care se adaugă și patru pase decisive.

