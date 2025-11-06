Eric Garcia poate lăsa Barcelona pentru Ligue 1

Cu defensiva plină de accidentări și cu jucători suprasolicitați de ritmul de desfășurare al competițiilor (de exemplu, fundașul Willian Pacho a bifat 57 de meciuri în sezonul trecut), PSG vrea neapărat un stoper în perioada de mercato din ianuarie 2026. Prioritatea pentru echipa antrenată de Luis Enrique este să-l transfere pe Eric Garcia de la FC Barcelona.

Internaționalul spaniol este un jucător versatil, putând evolua pe ambele poziții de fundaș central, dar și ca fundaș dreapta și mijlocaș la închidere. Clubul catalan ar putea fi tentat să îl vândă pentru o sumă în jurul a 10 milioane de euro, în condițiile în care contractul său expiră în iunie 2026. În actualul sezon, Garcia a fost folosit de Hansi Flick în 16 meciuri și a reușit un gol.

E campion olimpic la Paris 2024

Eric Garcia Martret (24 de ani / 182 cm) este născut la Martorell (Catalonia) și s-a format la academiile La Masia (FC Barcelona) și Manchester City Elite Development Squad. La nivel de seniori a evoluat pentru Manchester City (2018-2021), FC Barcelona (2021-2023, 2024-prezent) și Girona (2023-2024 / împrumutat). Aceste cotat la 25 de milioane de euro.

Are 19 selecții pentru naționala de seniori a Spaniei, iar în palmares are Premier League (2020-2021), EFL Cup (2019-2020), Community Shield (2019), o finală de Champions League (2020-2021), La Liga (2022-2023, 2024-2025), Copa del Rey (2024-2025), Supercopa de Espana (2023, 2025), Euro U17 (2017), Euro U19 (2019), o finală de CM U17 (2017), medalia de aur la JO 2024 (+ argint 2020), o finală de Nations League (2020-2021) și includerea în UEFA European U19 Championship Team of the Tournament (2019), IFFHS Men's Youth (U20) World Team (2021) și IFFHS Men's Youth (U20) UEFA Team (2020, 2021).

