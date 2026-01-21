PSG a controlat partida de la Lisabona, a avut o posesie net superioară și mai multe situații de a înscrie, însă Sporting s-a dovedit mai eficientă. Columbianul Luis Suarez a deschis scorul în minutul 74, Khvicha Kvaratskhelia a restabilit egalitatea cinci minute mai târziu, însă același Suarez a făcut 2-1 în ultimul minut din timpul regulamentar.

Luis Enrique, după Sporting - PSG 2-1: "Am fost infinit mai buni decât ei"



Deținătoarea trofeului a suferit al doilea eșec din acest sezon de Champions League, însă a rămas în zona primelor 8 clasate din grupa unică. La finalul partidei, Luis Enrique, antrenorul lui PSG, a spus că rezultatul a fost nedrept.



"A fost cel mai bun meci făcut de noi în deplasare, în acest sezon. Am fost infinit mai buni decât adversarul nostru. Meritam să câștigăm, dar așa e fotbalul. Știam despre calitățile lui Sporting din ofensivă și defensivă, însă repet că a existat o singură echipă pe teren. Am fost mult mai buni decât ei. Nu i-am lăsat să atace sau să pună pericol, am dominat și meritam să învingem.



Fotbalul este nedrept și îi răsplătește doar pe cei care înscriu mai multe goluri. Sporting a marcat două, noi unul. Trebuie să ne îmbunătățim la acest capitol, însă eu sunt mulțumit de prestația echipei", a spus Luis Enrique, la Sport TV.

PSG se află pe locul 5 în Champions League, cu 13 puncte, iar cu o victorie în ultima rundă, împotriva lui Newcastle, pe teren propriu, și-ar asigura calificarea directă în optimile de finală.

Clasamentul din Champions League

