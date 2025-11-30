Extrema dreaptă a Barcelonei are cifre incredibile în acest sezon, cu 14 meciuri, 7 goluri și 9 assisturi în toate competițiile.

Barcelona e lider în La Liga după 14 etape, cu 34 de puncte. Villarreal și Real Madrid sunt la două lungimi în spate, iar Atletico completează Top 4 cu 31 de puncte.

Chiar și cu această formulă de clasament, în Catalonia există preocupare. Echipa nu convinge în joc, iar staff-ul lui Hansi Flick este tot mai îngrijorat de nivelul și atitudinea unor jucători.

Barcelona și-a făcut lista de transferuri pentru vară

Ofensiva blaugrana nu mai are strălucirea din sezonul trecut, iar Robert Lewandowski se îndreaptă spre finalul ciclului la club. În plus, decizia privind clauza de 30 de milioane de euro a lui Marcus Rashford încă nu a fost luată, astfel că flancurile vor fi prioritate absolută în vară.

Chiar dacă iarna nu anunță transferuri mari, vara promite să fie incendiară. Barca vrea întăriri pe toate liniile: stoper, mijloc și cel puțin un winger de top.

Scouterii catalani au fost foarte activi în Germania, iar presa iberică a dezvăluit câteva dintre numele vizate:

Antonio Nusa (20 de ani, RB Leipzig) – Norvegianul se află pe lista scurtă a Barcei. A fost urmărit live de scouterii clubului, care au fost impresionați de capacitatea lui de a destabiliza apărările.

– Norvegianul se află pe lista scurtă a Barcei. A fost urmărit live de scouterii clubului, care au fost impresionați de capacitatea lui de a destabiliza apărările. Yan Diomande (19 ani, RB Leipzig) – O altă „rachetă” de bandă apreciată de catalani. Versatil și puternic, este considerat profilul ideal pentru a concura cu Yamal.

– O altă „rachetă” de bandă apreciată de catalani. Versatil și puternic, este considerat profilul ideal pentru a concura cu Yamal. Said El Mala (19 ani, FC Koln) – Hansi Flick ar fi cerut personal să fie monitorizat. Un jucător cu accelerație rară și o tehnică foarte curată.

Pe listă a reapărut și un nume „greu”:

Rafael Leao (AC Milan) – portughezul ar reprezenta lovitura verii. Barca îl urmărește de ani buni, iar posibilitatea unui transfer este din nou reală, deși financiar complicată.

Clubul vrea să aducă un singur winger de top sau, în cel mai optimist scenariu, doi jucători care să concureze cu Raphinha și Lamine Yamal.

