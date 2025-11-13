O onoare pentru orice jucător de la Barcelona! Iniesta a vorbit la superlativ despre el: „Atât de multă calitate”

Fostul fotbalist a vorbit și despre comparația între el și Pedri, dar a evidențiat și calitățile jucătorului de 22 de ani.

Iniesta a vorbit extrem de frumos despre Pedri, mijlocașul Barcelonei care este asemănat cu „Don Andres” pentru stilul asemănător de joc.

Andres Iniesta este una dintre cele mai mari legende ale clubului catalan și este considerat de mulți unul dintre cei mai buni mijlocași din istoria fotbalului.

„Îmi place Pedri. Este un fotbalist extraordinar. Îl iubesc pentru că are o poveste în spate plină de muncă asiduă și de depășirea provocărilor. Și mai presus de toate, are propria lui poveste.

Face lucruri pe care alți fotbaliști nu le pot face. Pentru că este capabil să ofere soluții echipelor sale atunci când au cea mai mare nevoie de ele. Pentru că este altruist și generos, gândindu-se mereu la ceilalți înainte de el însuși.

Singura mea dorință este ca Pedri să continue să se ridice, pentru că sunt sigur și că ce e mai bun abia urmează. Pare dificil, dar are atât de multă calitate încât sunt convins că vom vedea un alt nivel al lui Pedri în viitor . Deja îl vedem. Joacă natural, joacă simplu, joacă ușor, ceea ce este cel mai dificil lucru de făcut.”, a spus Andres Iniesta, conform Mundo Deportivo.

Mijlocașul de 22 de ani are 13 partide jucate pentru Barcelona în acest sezon și a reușit două goluri și două pase decisive.

Pedri este cotat la 140 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

