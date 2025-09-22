Ousmane Dembele și Lamine Yamal au fost finaliștii pentru trofeul acordat pentru cel mai bun fotbalist al anului.

Calcă pe urmele lui Lionel Messi! Aitana Bonmati a câștigat al treilea Balon de Aur

Până la dezvăluirea numelui marelui câștigător, Lamine Yamal, puștiul minune de la Barcelona, a primit Kopa Trophy, premiul acordat celui mai bun tânăr fotbalist.

Tot Yamal a câștigat premiul Kopa și în gala din anul precedent, astfel că luni seară, fotbalistul de 18 ani a devenit primul jucător din istorie care a cucerit acest trofeu doi ani la rând.

”Este o mândrie să fiu din nou aici. Vreau să le mulțumesc Barcelonei și echipei naționale. De asemenea, familiei mele. Nu vreau să-i uit pe colegii mei, cum ar fi Cubarsí și Raphinha, care sunt și ei prezenți aici. Nu știu dacă sunt pregătit pentru marele trofeu (n.r. râde). Poate ne vedem mai târziu”, a spus Lamine Yamal, după ce a primit Kopa Trophy.

