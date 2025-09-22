GALERIE FOTO Lamine Yamal, în istoria fotbalului! Ce s-a întâmplat la gala Balonul de Aur 2025

Lamine Yamal, &icirc;n istoria fotbalului! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la gala Balonul de Aur 2025 Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Luni seară a avut loc gala de decernare a Balonului de Aur 2025, în cadrul unui eveniment select la Theatre du Chatelet

TAGS:
Lamine Yamalkopa trophyTrofeul KopaBalonul de AurBarcelona
Din articol

Ousmane Dembele și Lamine Yamal au fost finaliștii pentru trofeul acordat pentru cel mai bun fotbalist al anului.

Lamine Yamal, unic în istoria fotbalului

  • Lamine yamal 18
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Până la dezvăluirea numelui marelui câștigător, Lamine Yamal, puștiul minune de la Barcelona, a primit Kopa Trophy, premiul acordat celui mai bun tânăr fotbalist.

Tot Yamal a câștigat premiul Kopa și în gala din anul precedent, astfel că luni seară, fotbalistul de 18 ani a devenit primul jucător din istorie care a cucerit acest trofeu doi ani la rând. 

Este o mândrie să fiu din nou aici. Vreau să le mulțumesc Barcelonei și echipei naționale. De asemenea, familiei mele. Nu vreau să-i uit pe colegii mei, cum ar fi Cubarsí și Raphinha, care sunt și ei prezenți aici. Nu știu dacă sunt pregătit pentru marele trofeu (n.r. râde). Poate ne vedem mai târziu”, a spus Lamine Yamal, după ce a primit Kopa Trophy.

ULTIMELE STIRI
Calcă pe urmele lui Lionel Messi! Aitana Bonmati a c&acirc;știgat al treilea Balon de Aur
Calcă pe urmele lui Lionel Messi! Aitana Bonmati a câștigat al treilea Balon de Aur
Ianis Zicu a tras o concluzie după Dinamo - Farul 1-1: &rdquo;Fără lipsă de modestie&rdquo;
Ianis Zicu a tras o concluzie după Dinamo - Farul 1-1: ”Fără lipsă de modestie”
Ioan Andone știe unde a greșit Dinamo cu Farul Constanța! Kopic, taxat de Fălcos
Ioan Andone știe unde a greșit Dinamo cu Farul Constanța! Kopic, "taxat" de "Fălcos"
Balonul de Aur 2025, ACUM, pe Sport.ro. Ousmane Dembele e marele c&acirc;știgător al Balonului de Aur 2025
Balonul de Aur 2025, ACUM, pe Sport.ro. Ousmane Dembele e marele câștigător al Balonului de Aur 2025
Concluzia amară a lui Andrei Nicolescu după egalul cu Farul: Ne-am arătat limitele! Vești despre Mazilu
Concluzia amară a lui Andrei Nicolescu după egalul cu Farul: "Ne-am arătat limitele!" Vești despre Mazilu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții &icirc;n fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul rom&acirc;n

Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții în fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul român

Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Octavian Popescu, uitat pe bancă la FCSB

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Octavian Popescu, uitat pe bancă la FCSB

Diferență uriașă! Anunțul făcut &icirc;n ziua &icirc;n care se decernează Balonul de Aur 2025

Diferență uriașă! Anunțul făcut în ziua în care se decernează Balonul de Aur 2025

Primul antrenor demis &icirc;n noul sezon a dat cărțile pe față: &bdquo;Bătaie de joc&rdquo; / &bdquo;Finanțatorul m-a evitat!&rdquo;

Primul antrenor demis în noul sezon a dat cărțile pe față: „Bătaie de joc” / „Finanțatorul m-a evitat!”

Neluțu Varga a făcut anunțul despre Louis Munteanu

Neluțu Varga a făcut anunțul despre Louis Munteanu

Cine este Lisav Naif Eissat, fundașul israelian convocat de Mircea Lucescu la naționala Rom&acirc;niei

Cine este Lisav Naif Eissat, fundașul israelian convocat de Mircea Lucescu la naționala României

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!