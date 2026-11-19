Planul inițial, condiționat de situația financiară a clubului, implică transferul unui fundaș central, de preferință stângaci, cu experiență, care poate oferi stabilitate și siguranță liniei defensive a lui Hansi Flick.

Cele trei variante de stoperi ale Barcelonei

Mundo Deportivo notează că nu este exclusă nici posibilitatea de a ajunge la un acord cu un fundaș lateral, dacă piața prezintă o oportunitate interesantă.

În prezent, există trei nume pe piață care s-ar potrivi profilului Barcelonei, potrivit sursei citate: Alessandro Bastoni, Nico Schlotterbeck și Lisandro Martinez.

Alessandro Bastoni, dorit în continuare de Deco

Alessandro Bastoni reprezintă o țintă familiară pentru Deco. Directorul sportiv al Barcelonei a încercat deja să-l aducă la club pe fundașul central al lui Inter Milano vara trecută și rămâne unul dintre cei mai mari promotori ai transferului.

De fapt, s-a ajuns chiar la un acord cu jucătorul pentru a semna un contract pe cinci ani, până în 2031, deși tranzacția aștepta aprobarea lui Flick. Antrenorul german a blocat în cele din urmă transferul, prioritizând alți jucători și optând inițial pentru un profil diferit.

Cu toate acestea, Bastoni, în vârstă de 28 de ani, rămâne deschis posibilității de a purta tricoul Barcelonei, iar prețul său ar putea fi în jur de 40 de milioane de euro, deoarece mai are un an și jumătate de contract cu Inter.

Nico Schlotterbeck, al doilea candidat pentru tricoul „blaugrana”

Un alt candidat este Nico Schlotterbeck, fundașul central de la Borussia Dortmund. La 26 de ani, internaționalul german posedă caracteristici care îi plac în mod special lui Flick, având în vedere că l-a debutat cu echipa națională a Germaniei.

În plus, are versatilitatea de a juca atât în ​​centrul defensivei, cât și pe postul de fundaș stânga, o calitate care îi sporește potențialul de a se integra în lot. Principalul său obstacol este cel financiar. Și-a reînnoit contractul sezonul trecut și, în ciuda unei clauze de reziliere, suma de transfer ar fi de aproximativ 60 de milioane de euro.

Lisandro Martinez, alternativa economică

Cea mai economică alternativă ar fi Lisandro Martinez, în vârstă de 28 de ani. Argentinianul are contract cu Manchester United până în 2027, deși clubul englez are opțiunea de a-i prelungi angajamentul pentru încă un sezon, până în 2028.

Situația sa pe Old Trafford este unică: este un jucător important în vestiar, cu influență în cadrul echipei, dar relația sa cu clubul este tensionată. Sosirea recentă a lui Mauricio Pochettino, compatriotul său, ar putea contribui la îmbunătățirea situației sale la Manchester.

În ciuda acestui fapt, potrivit Mundo Deportivo, fundașul central ar fi dispus să asculte o propunere de la FC Barcelona. Profilul său de stângaci și experiența sa s-ar potrivi profilului pe care îl caută directorul sportiv Deco pentru antrenorul Hansi Flick.