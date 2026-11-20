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După eșecurile cu PSG și Real Madrid, Barcelona revenit pe linia de plutire. Catalanii au câștigat atât în La Liga, scor 6-1 în fața lui Alaves, cât și în Champions League, 3-0 în fața lui Aston Villa, dar și în derby-ul cu Atletico Madrid, scor 2-1.

Revenit din accidentare, starul Barcelonei s-a „rupt” din nou

În duelul cu Atletico Madrid a revenit pe gazon și Andreas Christensen. Fundașul danez fusese indisponibil în precedentele 7 partide, astfel că prezența sa dădea speranțe suporterilor.

Din nefericire, jucătorul s-a „rupt” din nou. Prin intermediul unui comunicat, Barcelona a anunțat că Andreas Christensen este incert pentru următorul duel, în condițiile în care fundașul resimte un disconfort la nivelul gambei stângi.

„Jucătorul primei echipe, Andreas Christensen, resimte un ușor disconfort la nivelul gambei stângi. Prezența sa în următorul meci este incertă, iar durata recuperării va depinde de evoluția acestui disconfort”, s-a arătat în comunicatul oferit de Barcelona.