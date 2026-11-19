Ronald Araujo (27 de ani), fundașul pe care Barcelona l-a împrumutat la Liverpool până la finalul sezonului, ar putea rămâne pe Anfield dacă evoluțiile sale bune vor continua.

Uruguayanul a reușit să impresioneze la Liverpool după doar 15 partide, așa că oficialii clubului iau deja în calcul să-i achite clauza de transfer definitiv, în valoare de 55 de milioane de euro, scrie publicația catalană Sport.

Barcelona, gata să renunțe la Araujo!

Și Barcelona ar fi gata să renunțe definitiv la Araujo, având în vedere că este vorba despre o sumă importantă de pe urma acestui transfer. Deco, directorul sportiv, a făcut acest anunț.

"Nu ne-ar strica niște bani în plus! Vom fi fericiți dacă lucrurile merg bine. Fericiți și pentru noi, și pentru Araujo. La nivel personal, mă bucur pentru el.

Araujo este unul dintre liderii echipei. A trecut atât prin momente dificile, cât și fericite la Barcelona și am o relație bună cu el. A luat această decizie și o respectăm.

Cel mai important lucru pentru el este să îl vedem fericit. Iar dacă în final va decide să rămână la Liverpool, acest lucru va fi pozitiv și pentru noi", a spus Deco, conform Goal.com.

Araujo a evoluat pentru prima echipă a Barcelonei între 2020 și 2026, timp în care a câștigat trei titluri, două Cupe ale Spaniei și trei Supercupe ale Spaniei.