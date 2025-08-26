Marseille îl va aduce gratis pe Emerson Palmieri

Olympique Marseille s-a înțeles cu Emerson Palmieri și cu West Ham United pentru trecerea fotbalistului pe Stade Velodrome. Acesta își va rezilia contractul cu "Ciocănarii" și semna din postura de jucător liber, fără să se plătească vreo sumă de transfer.

Fundașul va semna un contract valabil pe trei sezoane și va încasa un salariu de 5 milioane de euro pe an, plus bonusuri de performanță. Inițial, marsiliezii l-au dorit pe internaționalul grec Kostas Tsimikas (29 de ani), dar Liverpool a cerut 30 de milioane de euro, sumă cu care ar fi fost de acord AS Roma.



Paixao, Weah și Aubameyang, loviturile verii pentru OM

În această vară, echipa antrenată de Roberto De Zerbi i-a mai adus pe Igor Paixao (Feyenoord / 30 mil. euro), Jonathan Rowe (Norwich / 14.5 mil. euro), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham / 13.45 mil. euro), Neal Maupay (Lens (2 mil. euro, împrumutat), Timothy Weah (Juventus / 1 mil. euro, împrumutat), CJ Egan-Riley (Burnley / gratis) și Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah / gratis).

În același timp, s-a despărțit de Luis Hentique (Inter Milano / 23 mil. euro), Jonathan Rowe (Bologna / 17 mil. euro), Quentin Merlin (Rennes / 13 mil. euro), Valentin Rongier (Rennes / 5.5 mil. euro), Pau Lopez (Toluca / 4.8 mil. euro), Ismael Kone (Sassuolo / 2.5 mil. euro, împrumutat), Samuel Gigot (Lazio (500.000 de euro), Amar Dedic (RB Salzburg / 100.000 de euro), Luiz Felipe (Rayo Vallecano / gratis), Simon Ngapandouetnbu (Montpellier / gratis), Chancel Mbemba (contract încheiat) și Ismael Bennacer (AC Milan / împrumut expirat).



Italo-brazilianul e campion european în 2020

Emerson Palmieri dos Santos (31 de ani) este născut la Santos (Sao Paulo) și a jucat pentru Santos FC (2011-2014), Palermo (2014-2015 / împrumutat), AS Roma (2015-2018), Chelsea (2018-2021), Ol. Lyon (2021-2022 / împrumutat) și West Ham United (2022-2025). Are 29 de selecții pentru naționala Italiei, cu care a participat la Euro 2020.

În palmares are Champions League (2020-2021), Europa League (2018-2019), Conference League (2022-2023), Supercupa Europei (2021), FA Cup (3017-2018), Campeonato Paulista (2011, 2012), Euro 2020, South American U17 Championship (2011) și medalia Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2021). Este singurul fotbalist care a câștigat toate trofeele actuale ale UEFA. Poate juca ca fundaș stânga și mijlocaș stânga și este cotat la 10 milioane de euro.



Foto - Getty Images

