Antrenorul a amintit că își dorește să își pregătească cea mai importantă echipă din cariera de jucător, însă nu se pune problema să îi dorească lui Daniel Pancu altceva decât succes în îndeplinirea obiectivelor.

Rămas liber de contract după despărțirea de Hermannstadt din decembrie 2025, Marius Măldărășanu a clarificat intențiile sale față de Rapid .

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„Nu, nu! (n.r.- nu a așteptat un telefon de la Rapid, de când e liber de contract). Probabil de câte ori Rapidul pune un antrenor într-o anumită perioadă, probabil sunt și eu pe listă. Probabil!

Lumea mă privește ca pe un fost rapidist, ceea ce este o realitate, și de aici apar poate anumite știri în anumite momente, dar nu vreau să mă gândesc la asta.

Măldărășanu: „Aș vrea să antrenez echipele la care am jucat”

Dacă va fi să antrenez Rapidul, Petrolul, Brașovul... am spus despre aceste trei echipe pentru că la ele am jucat. Plus că aș vrea să antrenez echipele la care am jucat.

Acum, dacă se va întâmpla, bine. Dacă nu, asta este situația! Eu chiar îmi doresc ca Pancone să reușească să ducă Rapidul unde îi este locul. Eu asta îmi doresc, să ducă Rapidul în cupele europene.

Pe urmă, ce va fi, nu știi unde te duce soarta. Eu trebuie să fiu pregătit pentru că până acum nu am luat nicio echipă pe parcursul campionatului. Tot timpul am început pregătirea cum ar veni, dar se va întâmpla la un moment dat această situație și va trebui să fiu pregătit”, a declarat Marius Măldărășanu, în exclusivitate pentru VOYO și Sport.ro.

Astra Giurgiu, Metaloglobus și Hermannstadt sunt cele trei cluburi din cariera antrenorului Marius Măldărășanu.