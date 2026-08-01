FC Barcelona își poate pierde starul de 55.000.000 de €. Interes mare pentru campionul mondial

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Paris Saint-Germain negociază cu Ferran Torres pentru un eventual transfer în această vară.

FC Barcelona nu ar vrea însă să se despartă de spaniolul cotat la 55 de milioane de euro de site-urile de specialitate, dar o va face însă dacă Ferran Torres își va exprima dorința de a părăsi Catalonia.

Atacantul a ajuns pe Camp Nou în 2022, după ce FC Barcelona le-a plătit celor de la Manchester City 55 de milioane de euro pentru serviciile internaționalului spaniol născut la Foios.

”Paris Saint-Germain rămâne angajată în negocieri directe cu reprezentanții lui Ferran Torres cu privire la o mutare în această vară. Barca nu vrea să-l vândă pe Ferran, dar va face acest lucru dacă jucătorul va cere să plece”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

Cifrele lui Ferran Torres

FC Barcelona: 207 meciurui jucate, 65 goluri înscrise, 23 pase decisive

Valencia: 97 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 12 pase decisive

Manchester City: 43 meciuri jucate, 16 goluri înscrise, 4 pase decisive

Valencia B: 12 meciuri jucate, 1 gol înscris, 5 pase decisive

PSG, în perioada de mercato

Echipa pregătită de Luis Enrique a bifat până acum o singură mutare. A fost adus de la academia lui AC Milan portarul în vârstă de 18 ani Alessandro Longoni, fiind clasat drept un jucător de perspectivă.

La capitolul plecări, parizienii s-au despărțit de Goncalo Ramos, Kang-in Lee, Noham Kamara, Gabriel Moscardo și Renato Marin. Ultimii trei au fost trimiși sub formă de împrumut la Espanyol, respectiv Nacional.