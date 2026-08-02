După victoria cu Csikszereda din SuperLiga, Gigi Becali a anunțat că fundașul stânga de 19 ani trebuie promovat definitiv în primul „11”.

Impresia bună lăsată de tânărul fotbalist este împărtășită și de foștii internaționali Bogdan Lobonț și Robert Niță. Cei doi au analizat evoluțiile lui Pădurariu la ediția de duminică a emisiunii Matinal, transmisă pe VOYO SPORT 1.

Robert Niță: „Unul dintre cei mai buni fundași laterali pe care i-am văzut”

Ricardo Pădurariu a revenit în această vară la FCSB după împrumutul la Corvinul și a bifat deja trei apariții pentru campioana României.

„Pădurariu - Radunovic. Ca să joace Pădurariu fundaș stânga, i-a schimbat postul lui Radunovic”, a spus Bogdan Lobonț.

„Alt copil bun. Unul dintre cei mai buni fundași laterali pe care i-am văzut anul trecut. Și Radunovic foarte bun”, a completat Robert Niță.

Cotat la 550.000 de euro, Ricardo Pădurariu a evoluat în două meciuri din SuperLiga și unul în preliminariile Conference League, adunând 269 de minute în tricoul roș-albaștrilor.

FCSB ocupă locul #2 în Superliga, cu două victorii din două etape și șase puncte acumulate. Pentru echipa pregătită de Marius Baciu urmează duelul cu Farul Constanța, programat luni, de la ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. În cazul unei victorii, FCSB va reveni pe primul loc în clasamentul SuperLigii.