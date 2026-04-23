Manchester City i-a găsit înlocuitor lui Bernardo Silva! Ținta-surpriză

Potrivit presei din Anglia, principala țintă a lui Pep Guardiola ar fi Enzo Fernandez , mijlocașul lui Chelsea și campion mondial cu Argentina. City îl are pe listă și pe Elliot Anderson, de la Nottingham Forest, însă argentinianul este favorit.

După nouă ani petrecuți pe Etihad, Bernardo Silva este tot mai aproape de despărțire , iar oficialii „cetățenilor” au început deja căutările pentru un înlocuitor.

Mutarea nu este deloc simplă. Fernandez are contract cu Chelsea până în 2032 și este unul dintre cei mai importanți jucători ai londonezilor. Totuși, situația financiară a clubului și ratarea calificării în Liga Campionilor ar putea forța vânzarea unor vedete.

În plus, relația dintre Enzo Fernandez și club nu mai este la fel de solidă. Declarațiile recente despre dorința de a juca în Spania au creat tensiuni, iar presa britanică susține că un transfer în vară nu este exclus. DETALII AICI

Revenind la Bernardo Silva, portughezul lasă în urmă o moștenire impresionantă la Manchester City. Ajuns în 2017 de la Monaco, a bifat 449 de meciuri, cu 42 de goluri și 34 de pase decisive. A câștigat 19 trofee, inclusiv șase titluri în Premier League și Liga Campionilor.

În actualul sezon, mijlocașul a adunat 46 de partide, cu trei goluri marcate și cinci pase decisive livrate.