Manchester City i-a găsit înlocuitor lui Bernardo Silva! Ținta-surpriză

Manchester City se pregătește pentru o schimbare majoră în linia de mijloc. 

Bernardo SilvaEnzo FernandezManchester CityChelseaPep Guardiola
După nouă ani petrecuți pe Etihad, Bernardo Silva este tot mai aproape de despărțire, iar oficialii „cetățenilor” au început deja căutările pentru un înlocuitor.

Potrivit presei din Anglia, principala țintă a lui Pep Guardiola ar fi Enzo Fernandez, mijlocașul lui Chelsea și campion mondial cu Argentina. City îl are pe listă și pe Elliot Anderson, de la Nottingham Forest, însă argentinianul este favorit.

Manchester City îl vrea pe Enzo Fernandez

Mutarea nu este deloc simplă. Fernandez are contract cu Chelsea până în 2032 și este unul dintre cei mai importanți jucători ai londonezilor. Totuși, situația financiară a clubului și ratarea calificării în Liga Campionilor ar putea forța vânzarea unor vedete.

În plus, relația dintre Enzo Fernandez și club nu mai este la fel de solidă. Declarațiile recente despre dorința de a juca în Spania au creat tensiuni, iar presa britanică susține că un transfer în vară nu este exclus. DETALII AICI

Revenind la Bernardo Silva, portughezul lasă în urmă o moștenire impresionantă la Manchester City. Ajuns în 2017 de la Monaco, a bifat 449 de meciuri, cu 42 de goluri și 34 de pase decisive. A câștigat 19 trofee, inclusiv șase titluri în Premier League și Liga Campionilor.

În actualul sezon, mijlocașul a adunat 46 de partide, cu trei goluri marcate și cinci pase decisive livrate.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum explică ministrul demisionar al Transporturilor că a semnat ordinul de scumpire la metrou o zi înainte de demisie. VIDEO
Cum explică ministrul demisionar al Transporturilor că a semnat ordinul de scumpire la metrou o zi înainte de demisie. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Jaqueline Cristian, de neoprit la Madrid Open! Urmează șocul anului pentru româncă
Jaqueline Cristian, de neoprit la Madrid Open! Urmează șocul anului pentru româncă
Florin Prunea a răbufnit: ”Băiatul ăsta, Elias, de ce nu și-a găsit echipă? Vă spun eu!”
Florin Prunea a răbufnit: ”Băiatul ăsta, Elias, de ce nu și-a găsit echipă? Vă spun eu!”
Dinamo, 6 derby-uri de foc în 4 zile!
Dinamo, 6 derby-uri de foc în 4 zile!
ULTIMELE STIRI
Surpriză! Un fost rapidist, propus ca antrenor la FCSB
Surpriză! Un fost rapidist, propus ca antrenor la FCSB
Clubul de tradiție din Superligă tremură din temelii: datorii totale de 9.300.000 de euro!
Clubul de tradiție din Superligă tremură din temelii: datorii totale de 9.300.000 de euro!
John Terry nu a mai rezistat și a intervenit în urma situației de la Chelsea: „Sper să mă înşel”
John Terry nu a mai rezistat și a intervenit în urma situației de la Chelsea: „Sper să mă înşel”
”Rușinos!” Reacții dure de nivel înalt după ce emisarul lui Trump a propus ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială
”Rușinos!” Reacții dure de nivel înalt după ce emisarul lui Trump a propus ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială
Sorana Cîrstea s-a retras de la Madrid Open
Sorana Cîrstea s-a retras de la Madrid Open
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor



Recomandarile redactiei
Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”
Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”
Dorinel Munteanu o previne pe FCSB: marea greșeală făcută de echipa lui Gigi Becali
Dorinel Munteanu o previne pe FCSB: marea greșeală făcută de echipa lui Gigi Becali
Ciprian Deac și-a decis viitorul! Contractul pe care îl va semna după încheierea angajamentului cu CFR Cluj
Ciprian Deac și-a decis viitorul! Contractul pe care îl va semna după încheierea angajamentului cu CFR Cluj
Sorana Cîrstea s-a retras de la Madrid Open
Sorana Cîrstea s-a retras de la Madrid Open
Mihai Stoica i-a răspuns lui Ilie Stan. Antrenorul l-a criticat: „E o debandadă creată de MM la FCSB”
Mihai Stoica i-a răspuns lui Ilie Stan. Antrenorul l-a criticat: „E o debandadă creată de MM la FCSB”
Alte subiecte de interes
City a anunțat ce se întâmplă cu jucătorul dorit cu insistență de FC Barcelona pentru a-l înlocui pe Lionel Messi
City a anunțat ce se întâmplă cu jucătorul dorit cu insistență de FC Barcelona pentru a-l înlocui pe Lionel Messi
Catalanii ar putea da lovitura pe piața transferurilor! Clauza secretă din contractul lui Bernardo Silva a fost dezvăluită
Catalanii ar putea da lovitura pe piața transferurilor! Clauza secretă din contractul lui Bernardo Silva a fost dezvăluită
Decizie neașteptată în cazul lui Enzo Fernandez și Mykhailo Mudryk. Ce a hotărât Chelsea
Decizie neașteptată în cazul lui Enzo Fernandez și Mykhailo Mudryk. Ce a hotărât Chelsea
Transferul de 121 de milioane de euro vrea să plece cât mai repede de la echipă!
Transferul de 121 de milioane de euro vrea să plece cât mai repede de la echipă!
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Oana Ţoiu: „Miniştrii PSD au pregătite mai multe delegaţii internaţionale. Nu au anunțat dacă le vor onora”

stirileprotv Oana Ţoiu: „Miniştrii PSD au pregătite mai multe delegaţii internaţionale. Nu au anunțat dacă le vor onora”

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

