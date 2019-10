Barcelona cauta inlocuitor pentru Suarez! NUME SOC pe lista pentru noul numar 9 de pe Camp Nou

Dupa anuntul ca Barcelona ar putea ramane fara Luis Suarez, apar si primele informatii in legatura cu posibilii inlocuitori ai uruguayanului.

Atacantul in varsta de 32 de ani ar putea pleca in vara de la Barcelona. Inter Miami, echipa lui David Beckham, este clubul cu care Suarez negociaza.

Jorge Mas, coproprietar al echipei alaturi de fostul star al Angliei, a confimrat negocierile cu Luis Suarez.

Cei de la Inter Miami vor sa-l aduca si pe Messi, iar la capitolul "antrenori" s-au oprit la Zinedine Zidane, tehnicianul celor de la Real.

Luis Suarez ar mai putea sta, totusi, pana in 2021 la Barca, in functie de evolutiile pe care le are pe Camp Nou in acest sezon.

Barcelona, in cautarea unui nou numar 9!

Chiar daca situatia nu este clara in ceea ce priveste viitorul lui Suarez, catalanii au deja o lista cu inlocuitori pentru uruguayan. Barca are nevoie de un numar 9 care sa se ridice la nivelul acestuia.

Pe lista catalanilor se afla, in acest moment, potrivit Mundo Deportivo: Kylian Mbappe si Harry Kane, cu care sunt de acord toti cei din conducere. Propusi mai sunt Roberto Firmino, Marcus Rashford si Lautaro Martinez, insa nu exista un consens in ceea ce-i priveste.

Decizia in cazul noului numar 9 de la echipa catalana il va implica foarte mult si pe antrenorul echipei, fie el Ernesto Valverde, fie succesorul acestuia pe banca Barcei.