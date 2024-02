Cu Enes Sali din nou titular, FC Dallas a pierdut clar, joi după-amiaza, meciul amical cu Malmo FF din Suedia, scor 1-4, partidă disputată în cadrul cantonamentului clubului din MLS de la Marbella, din Spania.

După ce a intrat la pauză în 0-0 cu Odense BK din Danemarca și a început din primul minut în 3-1 cu Aalborg BK, tot din Danemarca, Sali a jucat prima repriză a amicalului cu Malmo, fiind schimbat la pauză, când scorul era 0-2.

Antrenorul Nico Estevez l-a folosit tot mijlocaș ofensiv în spatele vârfului împins Eugene Ansah, într-un sistem 3-4-2-1, sistem de joc favorit al tehnicianului.

Fotbalistul transferat de clubul din MLS de la Farul Constanța va împlini 18 ani pe 23 februarie, iar după două zile ar putea debuta în noul sezon, când FC Dallas va primi vizita lui San Jose Earthquakes în primul meci din 2024.

Antrenorul lui FC Dallas despre Enes Sali

Enes Sali a debutat la FC Dallas în amicalul 4-1 cu New Mexico United, iar după meci a fost lăudat de antrenorul Nico Estevez:

"A avut momente bune. Are capacitatea de a se întoarce rapid, e genul de jucător foarte vertical.

Am văzut acum ce am văzut și când îl urmăream (n.r - la Farul) și de aceea l-am adus aici. Are energie, dinamism și calitate".

Sali a fost vândut de gruparea antrenată și patronată de Gheorghe Hagi pentru o sumă de 3 milioane de euro.

