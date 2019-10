UEFA CHAMPIONS LEAGUE | SHOW TOTAL IN LIGA! MECIUL ZILEI: Tottenham - Bayern | Mr. Champions League vs Leverkusen | Real Madrid cauta prima victorie a sezonului, cu Brugge

10:59

MECIUL ZILEI: Tottenham - Bayern

Meciul zilei este dat de grupa B, acolo unde Bayern face deplasarea la Tottenham. Echipa bavareza ocupa primul loc in grupa dupa victoria la scor din primul meci, cu Steaua Rosie Belgrad. Tottenham a remizat in deplasare la Olympiacos, scor final 2-2.

Englezii vin dupa o victorie in Premier League, dar au fost eliminati din Cupa Ligii Angliei, in timp ce Bayern nu are nicio infrangere in acest sezon.

Cele doua echipe s-au intalnit in aceasta vara in cadrul Cupei Audi, unde Tottenham a iesit victorioasa in urma loviturilor de departajare.