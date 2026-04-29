Barcelona îi monitorizează cu atenție pe Cristian Romero (28 de ani) și Micky Van de Ven (25), principalii rivali pe posturile de fundași centrali ai lui Radu Drăgușin (24).

Barcelona, interesată de rivalii lui Drăgușin

Liderul din La Liga îi ia în calcul pe Romero și Van de Ven ca variante de transfer pentru vară, încercând să profite de o eventuală retrogradare a lui Spurs.

Catalanii ar putea obține doi fundași pe care îi consideră ca fiind de cel mai înalt nivel, la un preț avantajos, dacă Tottenham va ajunge în Championship.

Cristian Romero, favoritul lui Deco

Mai mult decât atât, Deco, directorul sportiv al clubului blaugrana, îl apreciază pe Cristian Romero drept o soluție ideală pentru Barcelona, după cum notează catalanii de Sport.

Cei doi stoperi ai nord-londonezilor sunt văzuți de Barcelona ca două soluții excelente, mai ales dacă transferul lui Alessandro Bastoni de la Inter Milano va pica.

Stoperii își vor dori să plece de la Spurs

Este de așteptat ca Romero și Van de Ven să își dorească să plece de la Tottenham, chiar dacă echipa se va salva de la retrogradare.

Cu patru etape înainte de finalul Premier League, Tottenham ocupă locul 18 retrogradabil direct cu 34 de puncte. West Ham are cu două „lungimi” în plus pe poziția a 17-a, care asigură salvarea de la retrogradare.

Dacă potențialul transfer se va concretiza, Barcelona îl va ajuta indirect pe Radu Drăgușin să scape de principalii săi concurenți de la Tottenham.