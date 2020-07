Lovitura pentru Barcelona! Griezmann s-a RUPT si rateaza finalul sezonului din La Liga: anunt de ULTIMA ORA

Barcelona a primit o noua lovitura dupa ultimul meci din campionat.

Griezman a iesit accidentat din ultima partida pe care Barcelona a jucat-o in campionat. Catalanii s-au impus sambata in fata lui Real Valladolid, scor 1-0.

Griezman a fost inlocuit la pauza, dupa ce a suferit o leziune la cvadricepsul drept. ESPN anunta ca Griezmann va rata ultimele doua partide ale echipei sale din La Liga, cu Osasuna si Alaves.

Catalanii nu au confirmat inca perioada in care va lipsi Griezmann, dar in cel mai bun caz, atacantul ar putea reveni la duelul cu Napoli din Champions League, care va avea loc in luna august.

Cu ultima victorie din La Liga, Barcelona s-a apropiat la un singur punct de Real Madrid si inca mai spera la cucerirea unui nou titlu.

