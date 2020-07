Barcelona si Inter au ajuns la un acord pentru transferul lui Lautaro! Catalanii trimit la Milan un jucator adus in urma cu un an!

Dupa luni intregi de negocieri, Barcelona a ajuns la un acord cu Inter in cazul lui Lautaro Martinez.

Conform celor de la Mundo Deportivo, oficialii catalani au acceptat sa plateasca 70 de milioane de euro pentru argentinian. In plus, pentru a completa suma de transfer stabilita de Inter la 111 milioane, il vor trimite in Serie A pe Junior Firpo, fotbalist cotat la 41 de milioane de euro.

Toate acestea pentru ca, potrivit presedintelui Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, mutarea lui Lautaro Martinez pe Camp Nou este o prioritate pentru catalani.

Cele doua cluburi ar fi batut palma dupa ce Lautaro a refuzat sa-si prelungeasca intelegerea cu echipa de pe Giuseppe Meazza. In plus, fotbalistul si-a dat in urma cu cateva saptamani acordul de a fi transferat la Barcelona, dorindu-si sa imbrace tricoul blaugrana.

Conform jurnalistilor spanioli, negocierile dintre Inter si Barca s-au oprit pentru moment, urmand a fi reluate dupa ce se va incheia si sezonul european.

⚠️ #TOPSECRETMD ➡️ El Inter aceptó la tasación de 41 millones por Junior ✍️ @ffpolohttps://t.co/s6fuRogyPA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 14, 2020