Si-au luat gandul de la titlu?! Barcelona isi face planuri de viitor! Catalanii au dezvaluit cu cine vor ataca titlul in sezonul urmator!

Oficialii Barcelonei au vorbit despre cum va arata banca tehnica a echipei in sezonul urmator.

S-a vorbit foarte mult despre plecarea lui Quique Setien, care a starnit multe nemultumiri din cauza rezultatelor slabe obtinute.

Cu toate acestea, presedintele catalanilor, Josep Maria Bartomeu, a marturisit ca tehnicianul va continua pe Camp Nou.

"Quique Setien se va ocupa de echipa restul sezonului si in Liga Campionilor. Dorinta noastra este sa ducem contractul sau pana la final si asta include si sezonul viitor", a confirmat Bartomeu, intr-un interviu pentru TV3.

Setien a ajuns la Barcelona la inceputul acestui an, iar contractul sau este valabil pana in 2022.

El este contestat pentru ca, in momentul sosirii sale, echipa era implicata in lupta pentru titlu, pentru Cupa Spaniei si pentru trofeul Ligii Campionilor, iar acum si-a cam pierdut sansele de a deveni campioana, fiind eliminata si din Cupa.

In acest moment, cu doua etape ramase de jucat in La Liga, Barcelona este la 4 puncte in spatele lui Real Madrid.