Florin Prunea a răbufnit: ”Băiatul ăsta, Elias, de ce nu și-a găsit echipă? Vă spun eu!”

Cipriotul a stat pe banca roș-albaștrilor timp de trei ani, a dus la bun sfârșit două sezoane și jumătate, bifând 170 de apariții la cârma echipei. Elias Charalambous a înregistrat și o medie de 1,79 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Florin Prunea a vorbit despre Elias Charalambous, care încă e liber de contract, și a evidențiat că modul în care Gigi Becali gestionează situația de la clubul său, nepermițând niciunui antrenor să miște ceva cu adevărat, face situația cipriotului într-o oarecare măsură să stagneze.

”Ia stați puțin? De ce nu și-a găsit băiatul ăsta nimic până acum? Mă refer la Elias. Că atunci când era la FCSB, spunea (n.r. Gigi Becali) că va pleca pe un milion de euro sau pe două milioane de euro, salariu.

De ce nu antrenează? Rădoi a găsit echipă după patru etape. De ce nu l-a luat Gaziantep pe Charalambous?

Vă spun eu de ce nu-și găsește echipă. Pentru că cei care caută antrenori, se interesează ce a făcut el acolo (n.r. la FCSB). Păi, n-avea voie să facă schimbări, nu avea voie să facă alea...

Tu dacă ai lua antrenor, nu ai cere referințe despre el? Cât a plecat de când a plecat Charalambous? De ce nu-și găsește echipă?”, a spus Florin Prunea, potrivit DigiSport.

Înainte să o preia pe FCSB, Elias Charalambous le-a antrenat pe Doxa Katokopias, Thnikos și AEK Larnaca, unde a fost interimar, dar și secund. Și la Hatta Club a fost Charalambous secund.

Ca jucător, cipriotul a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Omonia Nicosia, PAOK Salonic, Alki Larnaca, Karlsruher, Doxa Katokopias, Levadiakos.

În perioada 2012-2013 a jucat pentru FC Vaslui, pentru care a bifat 21 de apariții, a înscris un gol și a încasat trei cartonașe galbene, în 1774 de minute.