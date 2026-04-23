Florin Prunea a răbufnit: ”Băiatul ăsta, Elias, de ce nu și-a găsit echipă? Vă spun eu!”

Florin Prunea a răbufnit: ”Băiatul ăsta, Elias, de ce nu și-a găsit echipă? Vă spun eu!” Superliga
Elias Charalambous (45 de ani) a plecat de la FCSB în martie, după ce a ratat accederea în play-off-ul Superligii României.

Cipriotul a stat pe banca roș-albaștrilor timp de trei ani, a dus la bun sfârșit două sezoane și jumătate, bifând 170 de apariții la cârma echipei. Elias Charalambous a înregistrat și o medie de 1,79 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Florin Prunea a răbufnit: ”Băiatul ăsta, Elias, de ce nu și-a găsit echipă? Vă spun eu!”

Elias Charalambous, în Dinamo Zagreb - FCSB / Foto IMAGO
Florin Prunea a vorbit despre Elias Charalambous, care încă e liber de contract, și a evidențiat că modul în care Gigi Becali gestionează situația de la clubul său, nepermițând niciunui antrenor să miște ceva cu adevărat, face situația cipriotului într-o oarecare măsură să stagneze.

”Ia stați puțin? De ce nu și-a găsit băiatul ăsta nimic până acum? Mă refer la Elias. Că atunci când era la FCSB, spunea (n.r. Gigi Becali) că va pleca pe un milion de euro sau pe două milioane de euro, salariu.

De ce nu antrenează? Rădoi a găsit echipă după patru etape. De ce nu l-a luat Gaziantep pe Charalambous?

Vă spun eu de ce nu-și găsește echipă. Pentru că cei care caută antrenori, se interesează ce a făcut el acolo (n.r. la FCSB). Păi, n-avea voie să facă schimbări, nu avea voie să facă alea...

Tu dacă ai lua antrenor, nu ai cere referințe despre el? Cât a plecat de când a plecat Charalambous? De ce nu-și găsește echipă?”, a spus Florin Prunea, potrivit DigiSport.

Înainte să o preia pe FCSB, Elias Charalambous le-a antrenat pe Doxa Katokopias, Thnikos și AEK Larnaca, unde a fost interimar, dar și secund. Și la Hatta Club a fost Charalambous secund.

Ca jucător, cipriotul a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Omonia Nicosia, PAOK Salonic, Alki Larnaca, Karlsruher, Doxa Katokopias, Levadiakos. 

În perioada 2012-2013 a jucat pentru FC Vaslui, pentru care a bifat 21 de apariții, a înscris un gol și a încasat trei cartonașe galbene, în 1774 de minute.

O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
Lovitură pentru Real Madrid! Sezon încheiat pentru starul de pe ”Bernabeu”
Ce antrenor ar pune Raul Rusescu la FCSB: „Moment oportun”
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
FC Barcelona a făcut anunțul despre Lamine Yamal
Alegeri Federația Română de Handbal | Cine candidează pentru postul de președinte
Tabloul complet de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali



Ce antrenor ar pune Raul Rusescu la FCSB: „Moment oportun”
FC Barcelona a făcut anunțul despre Lamine Yamal
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Lovitură pentru Real Madrid! Sezon încheiat pentru starul de pe ”Bernabeu”
Jaqueline Cristian, de neoprit la Madrid Open! Urmează șocul anului pentru româncă
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Florin Prunea și Ilie Dumitrescu au dat verdictul după eliminarea lui Darius Olaru din meciul FCSB - Poli Iași: ”Nu pot să înțeleg!” / ”Păcat”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Florin Prunea la Sepsi - Dinamo: ”Când a intrat, nu au mai fost probleme!”
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
stirileprotv Oana Ţoiu: „Miniştrii PSD au pregătite mai multe delegaţii internaţionale. Nu au anunțat dacă le vor onora”

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

