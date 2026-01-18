După meci, Gigi Becali a spus că Ștefan Târnovanu a greșit la golul lui Yanis Pîrvu și că titularul din poarta campioanei României putea face mai multe.

Florin Prunea: ”Nu a greșit Târnovanu!”

Contrar celor spuse de Gigi Becali, care l-a învinuit pe Ștefan Târnovanu pentru golul primit, Florin Prunea susține că goalkeeper-ul nu a comis nicio greșeală la golul piteștenilor.

Prunea spune că execuția lui Yanis Pîrvu a fost imparabilă, fără șansă pentru Târnovanu. În schimb, fostul portar al Generației de Aur spune că a fost vorba despre o greșeală colectivă, care a plecat de la Florin Tănase.

”Nu a greșit Târnovanu. A fost o execuție extraordinară pe colțul lung, n-avea ce să facă. Părerea mea este că n-avea ce să facă, imparabil șutul. A fost o greșeală colectivă.

Totul a pornit de la pasa greșită de la mijlocul terenului. Primul a greșit Tănase, apoi Tomiță. A fost o greșeală în lanț. Nu se poate vorbi despre o greșeală de portar, în niciun caz”, a spus Florin Prunea, conform Prosport.

