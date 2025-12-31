Contractul lui Marcus Rashford (28 de ani) cu Barcelona va expira în vara anului 2026, când se va termina, efectiv, împrumutul de la formația Manchester United. Atacantul englez, deși vrea să rămână la Barcelona, s-ar putea vedea nevoit să se întoarcă, în primă fază cel puțin, în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Fanii Barcelonei vor ca echipa să îl transfere definitiv pe Marcus Rashford

Aparent, sunt mai multe variante pentru care Barcelona nu va activa clauza de transfer definitiv, conform presei internaționale: fie catalanii nu pot plăti suma pentru aducerea definitivă, în valoare de aproximativ 35 de milioane de euro, fie nu pot plăti salariul jucătorului integral, fiind cunoscute problemele financiare ale clubului catalan.

Însă, publicația spaniolă Mundo Deportivo a realizat un sondaj în care a întrebat fanii Barcelonei dacă vor ca oamenii din conducere să activeze clauza de transfer definitiv. În total, 54,6 la sută dintre fanii catalanilor au spus că vor achiziționarea atacantului!

Internaţionalul englez (68 de selecţii, 18 goluri) a fost împrumutat la Barca de Manchester United, cu opţiune de cumpărare (estimată între 30 şi 35 de milioane de euro).

Marcus Rashford, pe placul fanilor Barcelonei

Rashford, care tocmai încheiase un împrumut de şase luni la Aston Villa când a făcut trecerea la Barcelona, a marcat 138 de goluri în 426 de apariţii pentru United.

În primele 10 meciuri pentru catalani, a marcat de trei ori și a oferit cinci pase decisive. Această revenire l-a readus pe Rashford în lotul Angliei, fiind convocat pentru meciurile internaționale.

În total, până acum, până la final de 2025, Rashford a adunat 24 de jocuri pentru Barcelona, a marcat de șapte ori și a oferit 11 pase decisive!

Din acest motiv, datorită statisticilor foarte bune, fanii Barcelonei doresc ca vârful englez să fie achiziționat definitiv, să continue la echipă și din vară.

