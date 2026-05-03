Universitatea Craiova - Dinamo 2-1, pe Sport.ro | Oltenii fac un pas important către titlu după un meci spectaculos

Cu La Liga ca și adjudecată pentru al doilea an consecutiv, conducerea catalanilor se gândește la soluții pentru ca echipa să aibă mai mari șanse la cucerirea Ligii Campionilor, performanță realizată ultima oară în 2015.

Cinci jucători pot pleca de la Barcelona în vară

Cum situația clubului continuă să fie problematică din punct de vedere financiar, una dintre principalele soluții pentru Joan Laporta și subordonații săi de a găsi resurse constă în vânzarea anumitor fotbaliști.

Ronald Araujo, Alejandro Balde, Jules Kounde, Marc Casado și Roony Bardghji sunt cei cinci jucători de care șefii Barcelonei sunt dispuși să se despartă pentru o ofertă corespunzătoare așteptărilor lor.

Informația a fost confirmată de către publicația spaniolă AS și citată de portalul de știri Transfer News Live.

Ofertă uriașă pentru Raphinha din Arabia Saudită

Raphinha este ademenit în Superliga Saudită cu o ofertă uriașă, însă jucătorul și-a decis deja viitorul. Potrivit publicației spaniole El Pais, mai multe cluburi din campionatul saudit sunt pregătite să investească masiv pentru a-l transfera pe jucătorul de bandă.

Pachetul financiar pregătit ar ajunge la o sumă de aproximativ 90 de milioane de euro pentru clubul catalan, în timp ce fotbalistul ar beneficia de un salariu anual de 30 de milioane de euro.

În ciuda cifrelor impresionante puse pe masă, latura financiară nu reprezintă un detaliu decisiv în planurile de viitor ale lui Raphinha. Acesta urmărește să concureze în continuare la cel mai înalt nivel competițional din Europa.

Atacantul lateral are o poziție stabilă în acest sens și a transmis conducerii că obiectivul său este „succesul sportiv și nu o plecare de răsunet din motive financiare”.

Contextul ofertei

Interesul șeicilor a apărut pe fondul unui sezon extrem de complicat pentru sportivul în vârstă de 28 de ani. Acesta s-a confruntat cu accidentări repetate și cu o scădere de formă, ceea ce a dus la o absență lungă în actuala stagiune. A pierdut 23 de meciuri și a petrecut peste 100 de zile departe de gazon.

Cu toate acestea, fotbalistul a revenit recent pe teren și a fost reintegrat în lotul condus de Hansi Flick, exact în faza în care echipa forțează atingerea obiectivelor pe final de sezon.

Din perspectiva grupării blaugrana, o eventuală despărțire în schimbul a 90 de milioane de euro ar diminua semnificativ presiunea bugetară și ar elibera fonduri importante pentru noi investiții pe piață.

Totuși, în interiorul clubului nu există presiuni asupra jucătorului pentru ca acesta să părăsească echipa, notează sursa citată.