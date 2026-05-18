FCSB, perspective sumbre: „E departe! Știți ce a realizat Gigi?“

Echipa care a cucerit titlul, în ultimele două sezoane, a avut o prăbușire zgomotoasă, în această campanie.

Ce diferență de la un sezon la altul! Cine ar fi zis, în vara anului trecut, când FCSB a încheiat stagiunea 2024-2025 cu niște cifre stelare – doar 10 înfrângeri în 64 de meciuri! – că echipa se va duce în cap, cu același lot, în mare măsură. 

Fix asta s-a întâmplat însă și, într-o premieră istorică neagră, campioana en-titre a ajuns… în play-out. Și, această prăbușire șocantă, a pavat drumul pentru eventul spectaculos pe care tocmai l-a realizat Universitatea Craiova după 35 de ani de așteptare.

Problema însă, cel puțin din perspectiva fanului FCSB-ului, nu e că Universitatea Craiova a luat cupa și campionatul, ci faptul că, la ora actuală, gruparea patronată de Gigi Becali e la ani-lumină de „U“, în derivă!

Dumitru Dragomir avertizează: „FCSB e departe și de Dinamo acum“

Debandada de la FCSB, despre care a vorbit și un fost antrenor al roș-albaștrilor, a fost remarcată acum și de Dumitru Dragomir. Prezent la emisiunea „Profețiile lui Mitică“, de la Fanatik, fostul președinte LPF a avertizat că FCSB a pierdut mult teren, în comparație cu rivalele din Superliga.

Gigi, dacă vrea să facă performanță, să bage 15 milioane de euro. Gigi, când a văzut acum Craiova… Lui îi e frică să nu dea greș cu jucătorii. Când a văzut acum Craiova, și-a dat seama că e departe, departe de ei. FCSB e departe și de Dinamo, o să vedeți. La baraj (n.r. – posibil baraj cu Dinamo pentru preliminariile Conference League) o să aibă un meci foarte greu cu Dinamo. Gigi Becali și-a dat seama că e foarte departe de Craiova, nu poate să ia titlul. Trebuie să ia cel puțin trei jucători de mare valoare și să revină Bîrligea pentru ca Gigi să emită pretenții. Nu are cum să ia titlul cu lotul pe care îl are acum, nu intră nici în play-off! Am văzut FCSB cu Slobozia, cu Csikszereda… E o echipă fără busolă, care poate fi bătută de oricine. Craiova, în primul rând, are trei vârfuri de atac demențiale, Etim, Assad și Nsimba“, a fost verdictul dat de Dumitru Dragomir.

