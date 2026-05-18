FCSB, perspective sumbre: „E departe! Știți ce a realizat Gigi?“

Ce diferență de la un sezon la altul! Cine ar fi zis, în vara anului trecut, când FCSB a încheiat stagiunea 2024-2025 cu niște cifre stelare – doar 10 înfrângeri în 64 de meciuri! – că echipa se va duce în cap, cu același lot, în mare măsură.

Fix asta s-a întâmplat însă și, într-o premieră istorică neagră, campioana en-titre a ajuns… în play-out. Și, această prăbușire șocantă, a pavat drumul pentru eventul spectaculos pe care tocmai l-a realizat Universitatea Craiova după 35 de ani de așteptare.

Problema însă, cel puțin din perspectiva fanului FCSB-ului, nu e că Universitatea Craiova a luat cupa și campionatul, ci faptul că, la ora actuală, gruparea patronată de Gigi Becali e la ani-lumină de „U“, în derivă!