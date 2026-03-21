Fostul internațional, membru al „Generației de Aur”, a analizat linia mediană pe care România ar trebui să o folosească în meciul decisiv de joi, 26 martie. Panduru consideră că selecționata are nevoie de un profil specific de jucători pentru a contracara calitățile tehnice ale adversarului pe stadionul din Istanbul.

Întrebat despre cum ar trebui să arate primul 11 în zona centrală, acesta a rostit trei nume: „Screciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir”. Această alegere înseamnă trecerea pe banca de rezerve a primilor doi căpitani ai echipei naționale, Nicolae Stanciu și Ianis Hagi.

Explicațiile lui Panduru

Deși a recunoscut importanța lui Stanciu în cadrul grupului, fostul mijlocaș a explicat de ce acesta ar putea să nu fie cea mai bună variantă pentru formula de start în acest context specific.

„Stanciu m-aș mira să joace, dar înțeleg. E căpitanul echipei, e de mult timp. Și eu l-aș fi luat pentru meciul ăsta. De oameni ca ăștia am nevoie acum, care au trecut cu echipa prin Campionatul European, căpitan, multe meciuri, goluri.

Avem nevoie de picioare care să facă față unui adversar mai bun și mai tehnic din toate punctele de vedere. Nu cred că ne permitem oameni care să nu joace. L-aș fi luat în jurul echipei naționale pentru că înseamnă ceva, mai ales că acum și joacă”, a zis Panduru la PrimaSport.

Meciul dintre Turcia și România se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00. Dacă elevii lui Mircea Lucescu vor obține victoria, aceștia vor juca finala pentru calificarea la turneul final pe data de 31 martie 2026, împotriva învingătoarei din partida Slovacia - Kosovo.