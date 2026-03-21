Dani Coman (46 de ani) a oferit declarația serii la finalul partidei FC Argeș - „U” Cluj 0-1.

Fostul portar al naționalei a spus că meciul nu a avut vreo ocazie mare de gol, motiv pentru care ar fi putut apăra și el în confruntarea de sâmbătă seara.

„Sunt dezamăgit de rezultat și pot să zic că cel mai rău îmi pare rău de greșeala care a fost făcută. Nu au fost peste noi din niciun punct de vedere. Este părerea dumnealui (n.r.- a lui Cristiano Bergodi).

Nu cred că au fost peste noi din niciun punct de vedere. Cred că a doua repriză am controlat-o în totalitate. Diferența a făcut-o acea greșeală. Sunt de părere că fotbalul te pedepsește, iar fotbalul, din punctul meu de vedere, se joacă în față.

Am făcut un joc tactic bun și noi, și ei. Nu au fost ocazii mari. Cred că puteam apăra și eu astăzi”, a declarat Dani Coman, într-o intervenție telefonică la televiziunea Digi Sport.

Coman l-a apărat ulterior pe portarul Cătălin Căbuz, cu privire la autogolul din minutul 82 care a făcut diferența în meci: „Sub nicio formă nu l-a influențat convocarea. A fost efectiv un ghinion. A fost o greșeală de poziționare a piciorului stâng. Nu trebuia să încerce să dea tare în minge. Prima greșeală e a lui Borța (n.r.- că a pasat în spate)”.

Președintele piteștenilor a subliniat, de asemenea, că și-ar fi dorit mai multă bărbăție din partea jucătorilor săi: „Nu sunt mulțumit pentru că îmi doresc mai mult, să demonstrăm că suntem bărbați. Nu ne ajuta cu nimic egalul. Trebuie să jucăm mereu la victorie. Cred că puteam obține mai mult în a doua repriză, dacă aveam mai mult curaj”.

Echipele utilizate

Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Argeş, în etapa a doua din play-off-ul Superligii.

Cătălin Căbuz, proaspăt convocat la națională, a marcat în propria poartă, în minutul 82, iar „U” Cluj a ajuns pe primul loc al Superligii.