Naționala Turciei se confruntă cu probleme importante înaintea duelului cu Naționala României din semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida este programată pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park.

Doi titulari au lipsit de la antrenament

Cu cinci zile înaintea meciului, selecționerul Vincenzo Montella nu s-a putut baza la antrenamentul de sâmbătă pe doi jucători importanți: Bariş Alper Yilmaz și Ugurcan Cakir.

Cei doi au lipsit din cauza unor probleme medicale și au urmat tratament, potrivit comunicatului emis de Federația Turcă de Fotbal.

”Antrenamentul de astăzi s-a desfășurat cu un total de 19 jucători, incluzându-i, pe lângă fotbaliștii care au participat la sesiunea de ieri, pe Oğuz Aydın de la Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan și Yunus Akgün de la Galatasaray, Muhammed Şengezer de la RAMS Başakşehir, Mustafa Eskihellaç de la Trabzonspor, precum și jucătorii Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler și Yasin Özcan din lotul candidat al echipei naționale de tineret.

Abdülkerim Bardakcı a finalizat antrenamentul lucrând separat, făcând alergare ușoară, în timp ce Barış Alper Yılmaz și Uğurcan Çakır, care nu au putut participa la antrenament din cauza durerilor, au primit tratament”, se arată în comunicatul emis de Federația Turcă de Fotbal, informează Hurriyet.

Dacă va trece de Turcia, România va juca finala barajului pe 31 martie, în deplasare, contra câștigătoarei dintre Naționala Slovaciei și Naționala Kosovo. Meciul decisiv este programat de la ora 21:45.