FCSB a ratat play-off-ul în actuala stagiune, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la gruparea roș-albastră. În locul lor a venit ”salvatorul” Mirel Rădoi, care se va ocupa de echipă fără intervențiile patronului Gigi Becali.

Rădoi a schimbat deja la FCSB așezarea din teren și a bifat primele patru puncte în play-out, după egalul rușinos cu Metaloglobus, scor 0-0, și victoria cu UTA, scor 1-0.

Primul jucător care poate pleca în vară de la FCSB: ”Dacă vine oferta, nu se pune problema”

Spre finalul sezonului regulat, Gigi Becali a anunțat că Ștefan Târnovanu nu va mai fi titular între buturi la FCSB, iar în locul său a apărut puștiul Matei Popa, nici măcar Lukas Zima.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că Târnovanu poate pleca oricând de la FCSB dacă va exista o ofertă concretă. Portarul se află la echipa bucureșteană din 2020.

”Faptul că noi nu am reușit să ne calificăm în play-off este dintr-un singur motiv: am avut acel start dezastruos de campionat când Ștefan Târnovanu apăra, nu apăra copilul acesta (n.r. Mihai Popa). Deci faptul că noi, în primele 10 etape, numai cine n-a vrut nu ne-a bătut, nu are nicio legătură cu decizia luată în 2026.

Nu se pune problema să plece decât dacă există o ofertă care să convină clubului. Până acum nu a fost nicio ofertă.

Care echipă naționala? A pierdut convocarea, a pierdut banca echipei naționale. Pentru un portar este important să apere la națională, nu să care sacul de mingi.

Nu se pune problema că a pierdut naționala, pentru că el nu era la națională. Era doar convocat. La fel ca și Darius Olaru”, a spus MM Stoica la televiziunea Digi Sport.