Fundașul central Siyabonga Ngezana este aproape de revenirea pe teren după aproape două luni de absență.

Președintele clubului, Mihai Stoica, a anunțat că fundașul sud-african se antrenează deja alături de echipă și ar putea fi inclus în lot pentru meciul cu FC Botoșani, programat pe 3 aprilie, de la ora 20:30.

MM Stoica a făcut anunțul: „Este posibil să fie apt”

„Ngezana se antrenează integrat cu echipa. Poate are o altă configurație genunchiul lui și va reuși să scape de intervenția chirurgicală. Da, este posibil să fie apt de joc după pauza echipelor naționale”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

În urmă cu o lună, oficialul roș-albaștrilor susținea că fundașul nu va mai putea evolua fără operație, după ce a fost diagnosticat cu o leziune de menisc. DETALII AICI

Venit la FCSB în 2023 de la Kaizer Chiefs, Ngezana a strâns în acest sezon 32 de apariții pentru FCSB, a marcat un gol și a livrat o pasă decisivă.