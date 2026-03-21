Pornit de pe poziţia a treia, campionul mondial en titre i-a devansat pe italianul Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), care plecase din pole position, şi pe conaţionalul său Jorge Martin (Aprilia).

Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia), câştigătorul primului GP al sezonului din Thailanda, în urmă cu trei săptămâni, s-a clasat pe locul patru, înaintea japonezului Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) şi a francezului Fabio Quartararo (Yamaha).

Celălalt pilot francez, Johann Zarco (Honda-LCR), a căzut la începutul celui de-al 8-lea tur. Plecat de pe poziţia a 10-a, dar blocat de spaniolul Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), a coborât pe locul 14, înainte de a urca din nou pe locul 12, pentru ca în final să cadă.

Startul sprintului a fost amânat cu aproape o oră şi jumătate pentru a se efectua reparaţii de urgenţă pe pistă, unde se formase o groapă, probabil din cauza unei mişcări de teren provocate de ploile torenţiale care s-au abătut asupra oraşului Goiânia în ultimele zile.

